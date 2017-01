Paola Ferrari, esplosiva a Malindi

10:27 - Spiaggiata a Malindi con un bikini verdone che fatica a contenere le sue bombastiche curve. E mentre lei fa la sirenetta in Kenya il marito non le toglie gli occhi di dosso e le scatta fotografie (che poi finiscono anche su Twitter). La prorompente protagonista del servizio sulla battigia è la giornalista Paola Ferrari in vacanza nel resort di Flavio Briatore con il marito Marco De Benedetti.

Nel servizio pubblicato da Chi, la Ferrari pare in posa come una diva davanti al flash del marito che la immortala stesa sulla sabbia. E poi si strizza il décolleté per non far cascare il bikini trasportato dal peso di tanta abbondanza e poi via per una passeggiata a due con le forme in bella mostra. Molto attiva sui social, Paola ha cinguettato: “Il mio Buon Anno a chi so io... Dedicato a tutti coloro che, nonostante le cicatrici riportate nelle battaglie della vita e dell'amore, sperano, credono e amano ancora”.