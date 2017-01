22 marzo 2014 Pancioni Vip a termine: dopo la Galanti

11:36 - Claudia Galanti ha appena dato alla luce la piccola Carolina Sky a Parigi. E presto sarà il turno delle altre vip: in coda c'è Melissa Satta, seguita da Manuela Arcuri ed Eva Riccobono. In attesa dell'arrivo della cicogna intanto le star di casa nostra e quelle internazionali si fanno immortalare col pancione. Perché quella degli scatti senza veli, selfie e non, è una vera e propria mania.

Dai tempi di Demi Moore e Monica Bellucci per "Vanity Fair" a oggi nulla è cambiato. Le sexy mamme sono tante, quelle immortalate da fotografi (Gastel per la Riccobono) a quelle fotografate da mani meno professionali e più social. La moda della posa col pancione fa pendant infatti con quella del selfie.



La cicogna, quindi, è arrivata in primis in casa Galanti-Mimran. La showgirl paraguaiana, che presto si sposerà in Toscana o forse in Provenza, è un'instancabile frequentatrice dei social network e sul suo profilo di Instagram ha subito condiviso con i suoi followers la lieta notizia pubblicando una foto post-parto in sala operatoria.



Ora tocca a Manuela Arcuri che partorirà a maggio il suo piccolo. Lei e il compagno Giovanni Gianfrancesco convoleranno a nozze l'anno prossimo, dopo il parto. Poi sarà la volta di un altro pancione social, quello di Eva Riccobono, che darà alla luce un maschietto a fine maggio o nei primi giorni di giugno. Non hanno detto ancora nulla sul giorno della nascita del loro bimbo, ma pubblicano scatti del pancione anche l'attrice Lisa Lelli e il cantautore Daniele Silvestri. Dall'altra parte dell'oceano le altre mamme social sono invece Drew Barrymore, che vuole mantenere il massimo riserbo e non ha dato informazioni su sesso e data, e Megan Gale, incinta del suo primo bebé.