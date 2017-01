19 aprile 2014 Pancioni da cover: le dolci attese vip Dalla storica pancia di Demi Moore su Vanity Fair fino alle copertine più recenti: ecco chi non ha saputo resistere allo scatto "incinta" Tweet google 0 Invia ad un amico

11:42 - La prima è stata Demi Moore con quel taglio sbarazzino e quella foto di lei, completamente nuda e col pancione, su Vanity Fair. Il resto poi, è storia. Da Eva Herzigova a Claudia Schiffer, in poche si sono sottratte alla cover che mostrava le gioie della maternità. L'ultima, in ordine di arrivo, è Megan Gale che ha posato senza veli per Marie Claire al sesto mese di gravidanza.

Le nostre celebrities, però, non sono da meno. A partire da Monica Bellucci che ha regalato un pancione per ogni figlia, guadagnandosi così ben due cover. Su Vanity Fair Ilaria Spada, compagna di Kim Rossi Stuart che, sensualissima, mostrava l'attesa del primogenito. Stessa rivista anche per Alessandra Martines che, sulla spiaggia, decise di posare insieme al suo giovane compagno, Cyril Descours. Belen, oltre agli scatti social, si è concessa a Chi, così come Anna Falchi, Manuela Arcuri e una giovanissima Elisabetta Gregoraci, incinta del suo Nathan Falco.



Michelle Hunziker ha posato mentre era in attesa della piccola Sole mostrando un corpo ancora perfetto mentre Alessia Marcuzzi si era conquistata una cover "involontaria". La sua colpa è stata quella di essere mozzafiato anche incintissima e con addosso solo un bikini striminzito.



Jessica Simpson scelse Elle, così come la 40enne attrice francese Estelle Lefébure. Indimenticabile Cindy Crawford: su W la top model scelse uno scatto in bianco e nero che metteva in risalto tutte le curve ammorbidite dalla maternità. Pancione in bella vista anche per Mariah Carey e Paula Patton, ex moglie di Robin Thicke e mamma decisamente sexy del piccolo Julian Fuego.