Pamela Prati, lato B da urlo

13:51 - In piscina, poco prima di tuffarsi, Pamela Prati si lascia immortalare il lato B. La cinquantacinquenne sarda non ha timori, sa bene di essere ancora una splendida donna, con un sex appeal da vendere. Basta guardarla in costume, sul suo profilo Instagram: forme da urlo, fisico perfetto e la giusta dose di malizia. Lei, delle ventenni, non ha proprio nessuna paura...

E sui social la bellissima Pamela non si risparmia. Immortala le sue gambe lunghissime, il suo seno prosperoso e il suo sorriso. Capelli neri sciolti, come sempre, fisico longilineo e tanta voglia di divertimento. In una delle sue ultime interviste ha dichiarato che, a renderla così bella, è l'amore per Francesco, di vent'anni più giovane. "L'età è soltanto un numero, lui è molto maturo. E' un sentimento profondo fatto di valori e amore vero".



"Mi ha conquistato con la tenacia e le attenzioni che mi sa dare" ha confessato la ballerina. E con un corpo così, non è difficile da credere... Le attenzioni, di sicuro, si sprecano!