Pamela Anderson, siparietto osè con spacco

11:45 - Una scollatura hot e una gonna svolazzante con spacco vertiginoso, che aperto dal vento, lascia intravedere piccanti intimità. Pamela Anderson offre ai paparazzi l'ennesimo siparietto osé. La procace ex bagnina di Baywatch è sempre più una bomba sexy, nonostante i suoi 47 anni.

Ma soprattutto da quando ha ritrovato l'amore con Rick Salomon, suo ex marito, con il quale è convolata a nozze per la seconda volta solo pochi mesi fa. Sembra che l'aver riallacciato la relazione con Rick le abbia riacceso anche i bollori erotici.



Pam emana sensualità e sex appeal in ogni occasione e non importa cosa indossi, sembra una ragazzina dalle curve bollenti, pronta a sedurre e a competere con chiunque. Con quella camicetta bianca da scolaretta tentatrice, che a stento contiene il prosperoso décolleté e quella gonna al ginocchio plissettata che aprendosi sul fianco svela e non svela accendendo l'immaginazione, Pam è davvero irresistibile.