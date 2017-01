Pamela Anderson morbide nudità in vista

11:47 - Dal pareo sfuggono trasparenze e curve morbide, tanto che Pamela Anderson non lo toglie mai in spiaggia a Cannes. L'ex bagnina di Baywatch ha ancora un fisico da sex bomb, a dispetto dei 47 anni, ma quell'accenno di pancetta fa pensare che la star da quando si è risposata con Rick Salomon, forse per tenerlo sempre stretto a sé, si sia concentrata sulla buona cucina.

L'attrice lascia intravedere un bikini color carne e coperta fino alla testa, da un cappello in paglia, si concede alcuni momenti di intimità in una spiaggia privata. Poco prima era stata paparazzata seminuda sulla finestra di un famoso hotel mentre era intenta a cambiarsi d'abito. Offrendo così l'ennesimo siparietto osé. Stranamente involontario, forse proprio per colpa dei chili di troppo...