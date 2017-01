Over 40, sempre più sexy e osé

12:18 - Una camicetta trasparente e niente reggiseno, Sharon Stone, 56 anni, sa ancora come sedurre e provocare. La sexy attrice americana sfoggia curve e décolleté da far invidia a una trentenne. Nuda e bellissima Pamela Anderson, 47 anni, posa sulle pagine di Purple, mentre Pamela Prati 55 anni, mostra un lato B da 10 e lode in piscina. Superata la soglia dei quaranta le star osano senza inibizioni...

La schiera delle over 40 più sexy e disinibite dello showbiz è lunga. A 54 anni Rita Rusic guida quelle del bikini facile e micro. La produttrice cinematografica, ex di Vittorio Cecchi Gori non perde un'occasione per sfoggiare le sue forme generose e incontenibili sulla spiaggia di Miami. Esplosiva e voluttuosa Valeria Marini ha fatto della provocazione bollente il suo bigliettino da visita.



Seduzione raffinata e irresistibile fascino per Paola Perego, che a 48 anni, non teme confronti. Chi osa di più però è Pamela Anderson, che si spoglia completamente nuda sulle pagine di Purple Magazine sfoggiando curve da ventenne, a 47 anni, ben 25 anni dopo la sua prima copertina di Playboy.



E poi la spregiudicata e irriverente Kate Moss, 40 anni appena compiuti e la malizia di una ventenne nel mostrarsi in topless e senza veli, ogni volta che le pare. Nella lista delle spregiudicate over 40 non possono mancare anche Alba Parietti, Heidi Klum, Demi Moore, Claudia Gerini, Barbara D'Urso e Lory Del Santo... Sexy, mature e molto disinibite!