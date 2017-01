Olvia Wilde è diventata mamma

12:36 - "Ladies and gentlemen, Otis Alexander Sudeikis has LEFT the building! (I'm the building) - Signore e signori, Otis Alexander Sudeikis ha LASCIATO il palazzo! (Io sono il palazzo)". Così, in maniera originale e divertente, Olivia Wilde ha annunciato su Twitter l'arrivo del suo primo bebè, avuto dal compagno Jason Sudeikis e nato con ben due settimane di anticipo.

Il primo scatto del piccolo Otis è tenerissimo. La Wilde ha cinguettato quasi in diretta la nascita del suo bambino, con una foto in bianco e nero che li ritrae insieme. Lei, occhi chiusi ed espressione beata lo tiene tra le braccia, mostrando appena la testolina. L'attrice e il compagno Jason Sudeikis si erano conosciuti nel 2011 sul set del programma Saturday Night Live. Fidanzati dal gennaio 2013 avevano annunciato la gravidanza lo scorso novembre al magazine americano "People".



Olivia non aveva però rinunciato alla sua vita da attrice, anzi, aveva fatto del suo pancione "un simbolo d'orgoglio", un vanto, sfoggiandolo su tutti i red carpet a cui era stata invitata. "E come se urlassi al mondo: Guardatemi sono una dea" aveva spiegato in una recente intervista e così, alla cerimonia degli Oscar, si era presentata con un abito paillettato mozzafiato che sottolineava tutte le sue forme, pancione compreso. Ora, però, per la Wilde è tempo di fare "solo" la mamma. La vita mondana, per un po', dovrà attendere...