Olivia Palermo, un tuffo con la ciambella

10:24 - Ultimi scatti dalle vacanze per Olivia Palermo alle Antille con il fidanzato nonché prossimo marito Johannes Huebl. Pochi giorni fa la coppia ha annunciato su Instagram che si sposerà presto e le immagini che arrivano da St. Barth sembrano un anticipo di viaggio di nozze. Intanto l'attrice si fa beccare mentre si lancia in acqua con una ciambellona fosforescente gialla.

Olivia, in grandissima forma in bikini, sfoggia un fisico mozzafiato e il fidanzato modello non la perde mai di vista. I due si sono conosciuti da poco tempo, ma sembrano aver già bruciato le tappe visto che a capodanno hanno annunciato i fiori d'arancio. Lo hanno fatto con un video tra le palme in cui la Palermo mostra un brillocco al dito. Lui cinguetta: “Buon 2014 a tutti e questo è il modo in cui lo celebriamo noi: OP ha detto sì”.