Nuovi amori e corna, lati B in competizione e mamme "pronte a tutto"

15:34 - Melissa Satta avvisa tutti:"Il primo che offende mio figlio si becca un pugno!" e a giudicare dagli allenamenti pre-pancione, c'è da avere paura. Melita Toniolo non pensa alla maternità ma comincia a presentare, per lo meno sui social, il fidanzato Andrea Catavolo. Dagli scogli all'aeroporto la passione tra i due è alle stelle. Irina Shayk delizia con il suo lato B e non è da meno nemmeno la brunetta che accompagna Fabio Galante, noto latin lover dai gusti piuttosto raffinati. Continuano invece, i rumors dal mondo del calcio. Parla l'ex di Valentina, nuova fiamma di Andrea Pirlo mentre Alena cinguetta gli auguri a Buffon via Twitter...

LUNEDI' 27 GENNAIO



Buffon espulso, Ilaria D'Amico va al parco



Fabio Galante a Miami si dà all'attacco



MARTEDI' 28 GENNAIO



Alena Seredova cinguetta gli auguri a Gigi Buffon



Melita Toniolo e Andrea Catavolo finalmente allo scoperto





MERCOLEDI' 29 GENNAIO



Coppie nel pallone, quante corna!



Irina Shayk esibisce il suo lato più bollente



GIOVEDI' 30 GENNAIO



Melissa Satta, sposo Kevin Prince Boateng in Sardegna l'anno prossimo



Scambi di coppie e girotondi vip





VENERDI' 31 GENNAIO



Per i vip anche i preliminari diventano social