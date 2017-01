Nina Moric e Matteo Bobbi, ritorno di fiamma?

09:09 - "Gli uomini mi temono", aveva confessato qualche mese fa a Tgcom24 Nina Moric, professandosi single e felice. Eppure... Qualcuno, il cuore di Nina, potrebbe averlo conquistato. Ri-conquistato, anzi. Perché a passeggiare con lei in atteggiamenti romantici c'è Matteo Bobbi, con cui la Moric ha già avuto una storia. "Semplicemente noi" cinguetta lui dal suo Instagram, mentre posta una foto a letto di loro due insieme... Ritorno di fiamma?

Tra loro era finita lo scorso maggio, con una dichiarazione del pilota che si assumeva tutta la responsabilità, "Che nessuno si permetta di giudicare Nina. La relazione e finita per colpa mia e per colpa del mio carattere difficile. La colpa di questo fallimento è mia e solo mia... Rimane tra di noi un grosso legame di amicizia e di rispetto", aveva cinguettato Bobbi. Amici? Forse all'inizio... Ma ora?



Le foto social di Matteo sembrano piuttosto esplicite: loro due, insieme, abbracciati, nel letto. "Io e te.. In un continuo susseguirsi di emozioni, viaggi, dolori, pazzie,gioie, amicizia sensazioni forti, ma più semplicemente vere. Questo siamo io e te, questo saremo sempre io e te!" cinguetta romantico, mentre Nina posa sensuale e bellissima. Occhi da cerbiatta e labbra in primo piano, la Moric sembra aver ritrovato il sorriso. Non solo... Pizzicati dai paparazzi mentre passeggiavano insieme per le vie di Milano, i due sembrano aver ritrovato l'intimità di un tempo. Abbracciati, sorridenti e pronti per un nuovo pezzo di vita insieme. Forse... L'importante è rivederli sorridere.