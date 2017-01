14 luglio 2014 Nina Moric e le altre, quando il lato B è davvero uno spettacolo Weekend all'insegna di bikini esagerati: da Belen alla Barriales, il costume è sempre più minimal... Tweet google 0 Invia ad un amico

15:58 - Fine settimana bollente per le vip alle prese con la tintarella. Nina Moric regala diversi primi piani del suo lato B, incorniciato prima in un perizoma striminzito e poi in un costume intero: il risultato è davvero mozzafiato. Non passa inosservato nemmeno quello di Belen che, sdraiata a pancia sotto, lascia in bella vista il suo splendido derrière. Non sono da meno Laura Barriales, Natalia Bush e le altre: l'estate è davvero cominciata...

Prospettiva intrigante quella sfoggiata da Laura Barriales che, abilmente, gioca con un vedo non vedo aiutata dai laccetti del costume. In vacanza con un'amica, la showgirl regala scatti bollenti in diretta dal bagnasciuga... Mentre i fan si complimentano per il suo fisico sempre perfetto. Solitaria, invece, Natalia Bush. Dopo la fine della storia d'amore con il rapper Gué Pequeno, la modella spagnola si è data alla bella vita... Nei momenti di malinconia, però, non dimentica di indossare minislip che rendono il panorama decisamente più intrigante.



Alessandra Sorcinelli, invece, scatta mentre si spruzza la crema solare proprio lì. Lei, ossessionata dalla tintarella, indossa costumini striminziti senza curarsi delle conseguenze. Il lato B brucia e così anche gli animi dei follower, "costretti" a limitarsi ad osservare... Claudia Romani, invece, continua a tifare Italia. I Mondiali sono finiti ma il suo cuore batte sempre per la Nazionale. E non c'è niente di meglio di un "belfie" per salutare gli Azzurri ritornati oltreoceano... Claudia sì che sa come far impazzire gli uomini italiani!