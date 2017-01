Nina Agdal, video dai dettagli piccanti

11:55 - Mano sul seno, capezzoli in vista, sguardo provocante e mise decisamente disinibite, Nina Agdal, classe 1992, sa già il fatto suo. Eccola mentre posa per il magazine di Editorialist giocando a fare la femme fatale. Abito bianco, sensualissimo e forme in piano. Le stesse che le hanno fatto conquistare la copertina di Sport Illustrated.

Nina, insieme a Lily Aldridge e Chrissy Teigen, è una delle tre modelle che ha spodestato la bombastica Kate Upton dallo storico magazine americano. Un colpo niente male vista la sua giovanissima età! E, siccome tutto fa esperienza, ecco che la Agdal, divertita, posa per Editorialist passando da un look sofisticato a uno più sbarazzino, ammiccando all'obiettivo con sicurezza. Jeans neri e body di pizzo sgambatissimo, tacchi altissimi e la giusta malizia, la giovane danese si prepara a conquistare le copertine internazionali semplicemente con un battito di ciglia. E qualche trasparenza al posto giusto.