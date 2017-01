24 settembre 2014 Niente Cipriani per George Clooney: il ristorante era già prenotato Per il suo matrimonio con Amal l'attore avrebbe voluto il celebre locale veneziano. Ha "ripiegato" su un resort a sette stelle Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:59 - Per le sue nozze con l'avvocato anglo-libanese Amal Alamuddin previste per sabato a Venezia, George Clooney avrebbe voluto il Cipriani, lo storico ristorante alla Giudecca che però, era già prenotato. George insomma sarebbe arrivato tardi e avrebbe dovuto ripiegare - si fa per dire - sul cinquecentesco resort a sette stelle, affacciato sul Canal Grande, che è un trionfo d'ori stucchi e affreschi da sogno. Palazzo Papadopoli.

Molti gli invitati celebri, come per esempio Brad Pitt, Angelina Jolie, Bono e Sandra Bullock. Ospiti d'onore che saranno costretti però a sfilare in Laguna creando al servizio d'ordine un bel da fare. Per una festa infinita che durerà tre giorni e per la quale Clooney ha provveduto, in tempo stavolta, a riservare proprio al Cipriani 70 camere per tre notti oltre a diverse location.