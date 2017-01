Nicole Minetti va in bianco col pancino?

11:32 - Il seno più florido che mai, un abito che nasconde la pancia... Incinta o no? Nicole Minetti, ospite al "White party" per il compleanno di Antonio Brosio, amico intimo di Valeria Marini e anche dell'ex igienista a quanto pare, si adegua al dress code e vestita di bianco alimenta le voci, ancora non confermate, della sua gravidanza.

Secondo le indiscrezioni di Chi però, l'ex consigliera regionale sarebbe davvero incinta del fidanzato Claudio D’Alessio e già all'ottava settimana. Lui, che dopo la prima rivelazione di Diva e Donna, qualche settimana fa, aveva subito smentito sul suo profilo sociale: "Volevo ringraziare tutti per gli auguri, non so chi abbia dato questa notizia ma per il momento non c’è niente di vero, mi spiace per tutte le riviste di gossip che dovranno dirottare le loro energie su qualcun altro… ", stavolta non si esprime. E nemmeno Nicole cinguetta nulla di attinente al tema. Ma quel seno così florido e rigoglioso potrebbe essere un primo indizio...