Nicole Minetti tra bikini e maternità

10:37 - Serena, felice, rinata. Nicole Minetti sta vivendo un bel periodo. Grazie forse all'amore per Claudio D'Alessio. In questi giorni si rilassa al sole e posta su Instagram i suoi scatti in bikini per stuzzicare i follower. Intanto si prepara a fare la mamma e, beccata dal Settimanale Nuovo, insegna le “boccacce” alla piccola Noemi, la figlia del fidanzato.

Nicole e Claudio passeggiano per le vie di Roma abbracciati e sorridenti come una coppia affiatata e collaudata. Con loro c'è anche la bambina che il figlio di Gigi ha avuto da una precedente relazione. La Minetti allena il suo lato materno e tiene per mano Noemi mostrandole i suoi gioielli, dall'orologio agli anelli. Poi davanti ai flash si infastidisce e mostra alla bimba come fare la linguaccia nella direzione dell'obiettivo. Il siparietto viene ovviamente immortalato prontamente.



Ma dalle prove di famiglia alle vacanze romantiche il passo e breve. E così eccola postare sul suo profilo social uno scatto intrigante. Stesa in bikini a prendere il sole. Di Claudio non ci sono foto, soltanto un piede immortalato dalla fidanzata e il messaggio chiaro: “N (Nicole) M (Minetti) lucky girl (ragazza fortunata)” con un bel cuoricino.