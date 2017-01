Nicole Minetti, scatto hot dalla Thailandia

12:56 - Nicole Minetti è ufficialmente tornata. Ed è sempre più social e bollente. L'ultimo scatto, che la ritrae beata nell'acqua cristallina col seno esplosivo in primo piano, risale a qualche giorno fa. Location: Thailandia, dove l'ex consigliera regionale ha festeggiato il suo 29mo compleanno in compagnia, pare del nuovo boyfriend, Claudio D'Alessio.

La bella igienista sembra proprio godersela senza preoccupazioni di nessun genere. Da poco tornata dagli States, suo ultimo buen retiro post condanna, Nicole ha ricominciato a “sfilare” per i paparazzi sulla sua passerella preferita, ovvero il quadrilatero della moda milanese, dove ama far shopping, e sul suo profilo Instagram, dove adora mettersi in posa sfoggiando le sue curve prosperose ed esplosive.



Come in quest'ultimo scatto, in bikini immersa nell'acqua cristallina stavolta emerge solo l'incontenibile décolleté, fiore all'occhiello delle forme dell'ex consigliera, che sa bene come usare le sue armi di seduzione. Negli altri scatti ecco le gambe in primo piano, poi scorcio di una giornata alle terme. La dolce vita di Nicole continua senza interruzioni e nulla e nessuono sembrano preoccuparla. Adesso poi che ha trovato anche un fidanzato non ha proprio nulla di che lamentarsi.