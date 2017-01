Nicole Minetti incinta e sola

12:30 - Il look è total black, l'umore sembra anche più nero. Nicole Minetti esce da un centro diagnostico nel quartiere Parioli a Roma con un'ecografia in mano, sola e cupa, come mostrano gli scatti di Diva e Donna. Stando al settimanale l'ex consigliera sarebbe al terzo mese di gravidanza, ma l'ombra di una crisi tra lei e Claudio D'Alessio le avrebbe spento la gioia per il lieto evento.

Nulla di confermato, ma negli ultimi tempi Nicole è stata avvistata sempre più in versione single. Come alla festa di compleanno di Antonio Brosio, amico "intimo" di Valeria Marini, dove l'ex igienista dentale ha sfoggiato, pochi giorni fa, un abitino bianco e mostrato il primo accenno di un pancino. Di Claudio D'Alessio, con cui la Minetti è insieme da poco più di sei mesi, nemmeno l'ombra. Secondo alcuni amici della coppia poi, come racconta il tabloid, i due sarebbero stati visti litigare spesso, per non parlare dei dissapori che la loro unione avrebbe suscitato in casa D'Alessio, dove né Gigi né Anna Tatangelo hanno mai visto di buon occhio la loro relazione. Insomma sta andando proprio tutto storto. E, sarà anche un caso, ma sul retro della t-shirt nera che indossa la Minetti all'uscita del centro diagonistico, c'è una scritta nemmeno tanto sibillina che recita: "The end". E' la fine?



Proprio adesso che Nicole sembrava avere messo la testa a posto e il rischio adesso è che questa gravidanza, se fosse vera, visto che non ci sono conferme da parte degli interessati e visto che Claudio D'Alessio stesso avrebbe addirittura smentito su Facebook ogni cosa, la bella ex consigliera se la vivrà tutta da sola.