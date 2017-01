18 giugno 2014 Nicole Minetti incinta? Claudio D'Alessio smentisce su Facebook A poche ore dalle voci di gravidanza il figlio di Gigi D'Alessio scrive: "Per il momento non c'è niente di vero" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:22 - "Volevo ringraziare tutti per gli auguri, non so chi abbia dato questa notizia ma per il momento non c'è niente di vero". Claudio D'Alessio "liquida" così sul suo profilo Facebook le voci di una gravidanza della sua compagna Nicole Minetti. La diretta interessata invece tace.

Il gossip, diffuso dal settimanale Diva e Donne e ripreso da tutti i media dava l'ex consigliera regionale incinta di poche settimane del suo compagno Claudio. Nessun commento né dall'una né dall'altro fino al post del figlio di Gigi D'Alessio, che, smentendo tutto, si rammarica ironicamente per le riviste di gossip e scrive: "Dovranno dirottare le loro energie su qualcun altro...".



La palla adesso passa a Nicole, che ancora non ha cinguettato nulla sul suo Instagram, dove tra le ultime foto postate ce n'è una in cui gioca con la piccola nipotina, scatto che in molti avevano associato con la sua palese voglia di maternità. "L'amore è imprevedibile. Diventare madre è una scelta seria, lo farò con l'uomo della mia vita", aveva detto Nicole a Diva e Donna poco tempo fa. Se Claudio fosse davvero l'uomo della sua vita, allora per riprendere il gossip bisognerà solo aspettare ancora un po'...