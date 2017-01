09:43 - E' stata una gravidanza chiacchierata ed è finita nel modo più tragico, con un'interruzione spontanea dopo la corsa all'ospedale. Nicole Minetti ha perso il bambino di Claudio D'Alessio che, dopo un momento di crisi, si è mostrato di nuovo al suo fianco. A dirlo è "Diva e Donna" che parla di una relazione fatta di alti e bassi e di un rapporto critico con i "suoceri" Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo.

Dopo l'annuncio e la pronta smentita di Claudio della dolce attesa di Nicole, tra i due c'era stato un momento di crisi. Lei era stata paparazzata da sola, mentre ritirava la prima ecografia e subito il gossip si era scatenato. A rendere tutto ancora più drammatico la denuncia da parte della colf di D'Alessio per "minacce, ingiurie e violenza privata". A difendersi ci pensa il figlio del cantante che parla di "una montatura. Anzi, sono io che ad un certo punto ho dovuto toglierle dalle mani una sedia che voleva scagliarmi addosso". Un altro tassello che spiega perché i due abbiano avuto un momento di crisi...



In realtà pare che la loro sia da sempre una storia burrascosa, fatta di tanta passione - basta guardare le foto social avvinghiati sul lettino - e di altrettanti "tira e molla". In più, a incidere sulla loro serenità, ci sarebbe anche la non approvazione di Gigi e Anna, i "suoceri", che non vedono certo di buon occhio questa loro frequentazione. Eppure... Questo dolore li ha uniti. Anche se Nicole Minetti ha, di nuovo, chiuso il suo account Instagram interrompendo ogni comunicazione virtuale, Claudio ha deciso di omaggiare la loro ritrovata serenità con un selfie che li vede in partenza per una vacanza insieme. Un sorriso che vale più di mille parole.