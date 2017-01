06:53 - La leggenda del tennis Martina Navratilova, testimonial Onu nella lotta contro l'omofobia, ha chiesto alla compagna Julia Lemigova di sposarla. Il tutto in una pausa degli US Open a Flushing Meadows, nel Queens, mentre su Tennis Channel andavano in onda le semifinali del singolo maschile. "Ero nervosissima, ma mi è venuto in mente, e lei ha detto sì, sono al settimo cielo", ha detto la campionessa al sito www.wta.com.