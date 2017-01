Natalia Bush, seno in vista

10:49 - Natalia Bush provoca ancora. La fidanzata del rapper Guè Pequeno scatta social per immortalare la sua mise mozzafiato: abito dorato da sirena con una trasparenza che lascia intravedere il seno e... l'assenza di biancheria intima! Senza slip l'effetto nude look è garantito...

Dalle vacanze a Dubai agli scatti hot che li ritraggono tra le lenzuola, la modella spagnola e il rapper fanno coppia fissa e alle sfilate si sono presentati insieme. Lei, appariscente come non mai, sfoggia la sua solita faccia imbronciata e le sue curve prorompenti. Lui mantiene l'aria "da divo" anche se non riesce a staccarle gli occhi di dosso.



D'altronde, come biasimarlo... Il vestito scelto dalla Bush lascia senza fiato perfino uno come lui, che di donne sexy se ne intende! C'è da scommetterci che a scattare sia stato proprio il Guè che ha regalato ai fan della bionda teutonica dei momenti ad alto tasso erotico. Il rapper può essere soddisfatto della sua "gangsta" fidanzata.