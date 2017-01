Natalia Bush e Guè Pequeno, palpatina e baci

10:39 - Una coppia spumeggiante, che non riesce a staccarsi occhi e mani di dosso. Amore social, ma anche sventolato ai quattro venti per le vie di Milano. Ecco il rapper, ex dei Club Dogo, Gue Pequeno e la fidanzata Natalia Mesa Bush. Non passano certo inosservati sia per il fisico tatuato di lui che per le forme bombastiche di lei. I due si baciano e, come mostrano le foto di Visto, non si risparmiano “palpatine.

Si baciano appassionatamente prima di salire sul taxi, lui si tocca, lei ha l'aria tra il serio e l'annoiato. Poi lui la prende tra le sue braccia e scatta l'ennesimo bacio con Guè che mette le mani sul fondoschiena perfetto della ex Miss Tenerife. Del resto i due non sono nuovi a scatti bollenti. Avevano ufficializzato il loro amore proprio con uno scatto hot in camera da letto con la sexy Natalia in body mozzafiato e il rapper avvinghiato al suo corpo. La musica tra i due suona sempre più forte.