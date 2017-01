Natalia Bush, che bikini burroso... ma da single

10:37 - Due pezzi da novanta. O forse più. Ecco il selfie di Natalia Mesa Bush davanti allo specchio in bikini: un modello a triangolo con laccetti che fatica a contenere il suo generoso décolleté. La fidanzata di Guè Pequeno si fotografa in bagno prima di dedicarsi alla tintarella e il risultato è ottimo. Fisico burroso, curve perfette e un piercing all'ombelico accattivante e intrigante per i follower.

Sguardo ammaliante e curve che parlano per la bella modella 29enne originaria di Tenerife. Le foto social di Natalia, sex bomb sia vestita che non, sono un'iniezione di erotismo, sensualità, sex appeal. Qualcosa però non torna. Nelle ultime settimane non posta più immagini con Pequeno e i fan se ne sono accorti. Qualcuno le chiede: “Foto romantiche?” e qualche altro più esplicito scrive: “E Cosimo (nome d'arte Gué Pequeno)?”. In attesa di capire se tra i due fili tutto liscio o se c'è stata una “silenziosa” rottura non resta che ammirare lo splendido panorama.