Naomi Campbell "sbiancata" su Shape

09:59 - Miracoli o trucchi del foto ritocco. Naomi Campbell cambia pelle sulla copertina di Shape Magazine e diventa... bianca. La foto è evidentemente rimaneggiata in maniera forse un po' esagerata, ma non è chiaro se il gioco di "colori" sia voluto o solo "capitato". Quel che conta è che a 43 anni la splendida Venere Nera sfoggia un fisico invidiabile ed è ancora più sexy che mai.

Inguainata in un trikini tutto cerniere e rimandi fetish Naomi sorride e conferma di essere ancora una delle donne più sexy e belle del mondo, "inganno" o meno sul colore della pelle.

"I segreti dietro a questo corpo", recita il titolo del servizio dedicato alla modella, che sfoggia curve ancora invidiabili e perfette anche dopo aver superato la soglia degli Anta.



A dire il vero, qualche mese fa, alla settimana della Moda di New York, la Top aveva proprio parlato di razzismo, schierandosi contro coloro che scelgono ancora prevalentemente ragazze bionde e bianche per sfilare: "Come donna nera io sono ancora un’eccezione in questo ambiente", aveva detto la Campbell. E adesso come reagirà la Venere, passata inspiegabilmente da Nera a Bianca?