Naomi Campbell in versione afro

I capelli ricci in stile afro e un look total black, una Naomi Campbell così non si era mai vista. La Venere Nera è quasi irriconoscibile, ma perfettamente a suo agio con questa nuova acconciatura-parrucca, con cui è apparsa in tv per il programma "106&Park".

Alla perdita dei capelli e alla galoppante stempiatura dovuta ad una sorta di alopecia, la top 43enne si è ormai abituata e l'uso di parrucche è all'ordine del giorno per lei. Ma solitamente siamo abituati a vederla con i lunghi capelli neri sulle spalle, acconciatura che fa parte del suo personaggio. Questa coiffure afro la rende quasi irriconoscibile. Eppure in molti sostengono che i veri capelli della "pantera nera" siano proprio ricci e crespi, date le sue origini africane e che anni di tinte, stirature ed extension abbiano contribuito alla perdita progressiva della sua chioma naturale. Pochi giorni fa a Milano, ospite di Philip Plein, Naomi si era scatenata accanto a Rita Ora nel party post sfilata, e il suo look era ancora quello liscio e corvino. Poi et voilà la trasformazione. Ogni riccio un capriccio, e con una top come lei, che di capricci ne ha sempre fatti parecchi, potrebbe essere una vera tragedia!