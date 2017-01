Naomi Campbell ha dimenticato gli slip

10:48 - Esce furtivamente dalla porta laterale di un locale notturno londinese, il Firehouse Club, e ai paparazzi, che la pedinano, mostra un piccante dettaglio del suo look . Naomi Campbell è senza mutande e sotto le trasparenze dell'abito la sexy Venere Nera sfoggia la nudità del suo lato B.

La top, 43enne, si è concessa una serata tra "ragazze" in compagnia di una delle "bad girl" più chiacchierate dello showbiz, la bionda Lindsay Lohan, che usa la stessa uscita laterale per lasciare il locale notturno e non farsi notare troppo.



Sono le tre del mattino, la serata si è conclusa un po' tardi, e le due donne escono dal locale una a distanza di qualche minuto dall'altra per salire su auto diverse e tornare a casa.



Ma è sulla Campbell che si concentrano i flash dei paparazzi. Gli obiettivi immortalano particolari bollenti di un look sexy e provocante. La modella indossa un abito nero quasi completamente di pizzo trasparente, con qualche borchia e inserti di pelle qua e là e un gilet di pelliccia. Sotto: niente slip e lato B letteralmente a nudo.