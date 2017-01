Naike Rivelli versione "contandinella": addosso solo stivali e cappello di paglia

16:18 - "Prendo spunto dai consigli dei grandi opinionisti di Twitter, e, aspettando che l'Italia si riattivi... Zappo la terra in campagna! Nuda pero". Così Naike Rivelli risponde alle accuse di alcuni follower e posta le foto di lei in campagna con addosso solo cappello di paglia e stivali. I "Like", ovviamente, non si sono fatti attendere...

Non è certo la prima volta che la figlia di Ornella Muti posa provocante sui social. Dopo la chiusura del suo account Instagram per i video troppo espliciti, Naike si è dilettata a provocare su Twitter, postando foto sempre ad alto tasso erotico. "Se guardate dalla finestra.. Scostate qualche ramo... Io sono là... Al sole con le chiappe chiare" cinguetta irriverente la Rivelli. "Tanto ormai te conosciamo a memoria", risponde cinico uno dei suoi fan.



Naike, però, non si ferma e posa nuda, zappa in mano e stivali ai piedi, come una vera contadinella. Dopo la meditazione, lo yoga e il riposino in compagnia di mamma Ornella non c'è niente di meglio che un po' di movimento all'aria aperta. Nudi, ovviamente.