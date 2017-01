Naike Rivelli, seminuda tra gli scogli

09:52 - L'importante è che se ne parli. Sembra questo il leitmotiv di Naike Rivelli che continua indisturbata la sua "campagna" pro-nudismo. Stanca dei bigottismi - ma instancabile nello spogliarsi - la figlia di Ornella Muti stupisce ancora e, mentre è in vacanza in Sicilia, si tuffa dagli scogli solo con gli slip. Il risultato, come sempre, è da urlo.

Vacanze in compagnia di mamma e amici tra immersioni, tintarelle, bagni e yoga. Naike ha deciso: l'estate la vuole vivere alla grande. Senza inibizioni di alcun tipo. L'unica cosa che conta è stare bene e rilassarsi.



Che per la Rivelli, poi, relax sia sinonimo di "senza veli" è ormai chiaro. Dopo la ginnastica completamente nuda appesa alle travi del soffitto, dopo gli scatti in déshabillé in compagnia del cane e del gatto, le foto ad alto tasso erotico e i siparietti in chiave lesbo, Naike non ha più segreti. Per lo meno, non sul suo corpo. Ha mostrato tutto. E non ha nessuna intenzione di fermarsi.