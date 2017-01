Naike Rivelli, seminuda negli abissi

10:51 - "Nayked be free be water" è il titolo del nuovo video girato dalla regina delle provocazioni, Naike Rivelli. Dietro la telecamera c'è Tito Zappalà davanti, unica "attrice" protagonista, la figlia di Ornella Muti. Nuda, o quasi. Addosso, infatti, ha solo un perizoma colorato. Con questa mise decisamente minimal, Naike nuota felice mentre ammicca alla telecamera per uno show subacqueo tutto da guardare...

Seno al vento e movenze da sirena, Naike in acqua sembra davvero a suo agio. Il video, finito sul suo Twitter e prontamente cinguettato dalla showgirl, è solo l'ultimo atto di una provocazione che va avanti da molto tempo. Tutto era cominciato con uno scatto che la ritraeva mentre faceva yoga completamente nuda. Da lì, le cose, sono andate molto oltre... Gli scatti sono diventati quasi quotidiani: dal giardino alla casa della nonna, Naike sembra non sapersi tenere i vestiti addosso.



Non sono mancate le polemiche, gli attacchi e le accuse di essere "esagerata" e di voler solo provocare. La Rivelli, però, non si è mai persa d'animo convinta che posare nuda sia una forma di libertà a cui lei non vuole proprio rinunciare. Al punto da girare un video in cui si trasforma in una creatura degli abissi, tra capriole e immersioni, regalando uno spettacolo davvero mozzafiato. Complici le forme nude che, sott'acqua, sembrano ancora più intriganti. E lei, civettuola, conclude le riprese mandando un bacio ai suoi fan...