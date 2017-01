12 maggio 2014 Naike Rivelli ripesca il triangolo saffico di un vecchio video La figlia di Ornella Muti rivendica la libertà sessuale al femminile e posta uno scatto con l'hashtag "Bring back our girls" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:12 - Non le sono bastati gli ultimi scatti completamente nuda , Naike Rivelli vuole restare sotto i riflettori, anzi sotto le luci rosse e "ripesca" un video super bollente di qualche anno fa lanciando la sua ennesima provocazione hot. Il tema è quantomai attuale: bisessualità e omosessualità. Nel video e negli scatti la figlia di Ornella Muti gioca eroticamente con altre due donne seminude.

Ammiccanti e sensuali le tre si accarezzano e si baciano, si toccano e si mordono in un balletto lesbo ad altissimo tasso di eros. Il video è tratto da una delle prime canzoni di Naike Rivelli "Unspoken", una cover dell'immortale "Pensiero Stupendo".



Gli scatti sono espliciti e immediati, nessun dubbio sul messaggio. Il triangolo erotico ne esce sdoganato e la libertà sessuale delle donne viene rivendicata a suon di scene hot. Non è un caso, forse, che Naike pubblichi anche una foto in cui, a seno nudo, mostra il cartello con l'hashtag del momento: "Bring back our girls", che in questi giorni sta facendo il giro del web per solidarizzare con le ragazze nigeriane rapite in questi giorni, richiederne la liberazione e rivendicare i diritti delle donne.