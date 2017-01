9 giugno 2014 Naike Rivelli, nuda a letto con cane e gatto A pancia in giù tra le lenzuola bianche, lato B e tatuaggi ben in vista Tweet google 0 Invia ad un amico

12:00 - Completamente nuda sul letto in compagnia del suo cane e del suo gatto. Naike Rivelli lancia l'ennesima provocazione social su Twitter. A pancia in giù, i capelli sciolti sulle lenzuola, quasi a confondersi con il folto pelo del felino, i tatuaggi su braccia, schiena e lato B ben in evidenza e naturalmente niente lingerie.

"Karma io e Tigrisc", recita il cinguettio della bella figlia di Ornella Muti, che giace, pare, addormentata sul letto tra i suoi fedeli animali, "Tre bestie", aggiunge nello scatto successivo. Il corpo completamente rilassato e senza veli tra le lenzuola, in camera, le curve del lato B e la linea delle natiche su cui troneggia una figura alata tatuata. Naike offre un quadretto intimo e privato trasgredendo ancora una volta alla pubblica morale. Stare nuda e mostrarsi ai fan, non c'è dubbio, è lo status social che preferisce.