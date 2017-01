Naike Rivelli: "Non ditelo alla mamma. Beccato il culetto più bello del mondo"

10:56 - "Non ditelo alla mamma!! Beccato il culetto più bello mondo! Di nascosto da lei", cinguetta maliziosa Naike Rivelli, che per le sue provocazioni social stavolta ha cambiato soggetto. Non più il suo corpo nudo mostrato con intento trasgressivo, bensì lo slip di pizzo di mamma Ornella Muti, che fa sensualmente capolino dai pantaloni neri...

Una foto scattata di nascosto, dice Naike, che è volata a Zurigo con la madre pochi giorni fa. "Mamma regina dei cieli", aveva cinguettato qualche scatto prima, mostrando Ornella Muti in aereo, bellissima e pensierosa appoggiata all'oblò. Le due donne, che sembrano più sorelle, che madre e figlia, sono spesso insieme, per diletto e per lavoro, ospiti di eventi mondani in giro per l'Europa o semplicemente in vacanza.



Nello scatto piccante postato da Naike, mamma Ornella, sempre splendente e in perfetta forma, siede ad un tavolo da caffè e, immortalata da dietro, mostra all'obiettivo della figlia curiosa un bellissimo scorcio di lato B con il particolare piccante dello slip, che fa capolino dai pantaloni. A volte è molto meglio far volare l'immaginazione di chi osserva, con pochi e bollenti particolari sexy, che mostrare un semplice nudo...