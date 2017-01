Naike Rivelli, "Mi sono rifatta il seno per salvarmi la vita"

13:46 - "Perché ti sei rifatta il seno? Eri bella anche al naturale" chiede un follower a Naike Rivelli. E lei, senza paura, confessa:"Ho avuto tre operazioni. La prima una riduzione, dopo Akash, e poi un nodulo grave. Operata x salvarmi la vita. Guarda oltre". La figlia di Ornella Muti approfitta ancora una volta di Twitter per svelare uno dei suoi segreti più intimi...

Non è la prima volta che Naike Rivelli si mette a nudo sui social. Questa volta, però, non solo seno e corpo in bella vista ma anche la confessione di un dolore mai emerso fino ad oggi. Il seno rifatto della figlia di Ornella Muti non è solo estetica ma anche il delicato momento dopo un'operazione chirurgica piuttosto grave. Naike, che del suo corpo non si vergogna di certo, ha deciso di non nascondere nemmeno questo segreto e così, tra un nudo integrale e uno scatto seducente, svela il suo intimo segreto ai fan.



Tra una foto provocante e l'altra, però, sbucano anche ricordi teneri. Ecco Naike bambina, al mare con mamma Ornella e la sorella Carolina, e poi sedicenne, sui pattini, mentre prepara il saggio di fine anno... Quei tempi sono lontani, la Rivelli di ora è decisamente più sfrontata!