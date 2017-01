Naike Rivelli gusta una fetta di melone dalle forme allusive...

11:21 - "Melon time" cinguetta maliziosa Naike Rivelli che posta su Twitter l'ennesima provocazione social. Intenta nel mangiare una fetta di melone dalla forma allusiva la figlia di Ornella Muti mette in scena un siparietto dai toni hard e si becca anche una sberla da Davide Marotta.

Con l'attore, noto, tra l'altro, per la famosa pubblicità della Kodak, in cui impersonava l'alieno Ciribiribi, la Muti è tra Ischia e Napoli, presumibilmente per girare uno shooting. "Brother of another mother" scrive la cantante e attrice parlando di Marotta, che negli ultimi scatti social compare sempre accanto a lei. Che non disdegna i suoi consueti "nude look" allo specchio o istantanee provocanti in bikini. L'estate di Naike è sempre più bollente.