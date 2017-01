Naike Rivelli: "Fa caldo e allora spogliamoci"

11:00 - "Sono noiosa con i miei nudi..?!? Allora non ne parlate!", Naike Rivelli riaccende la polemica social e ripropone l'ennesimo scatto-provocazione. Prima un topless poi un nudo integrale con un cinguettio d'"attualità": "Fa caldo... Mi perplime l'ipocrisia...la rabbia. Fa cosi scalpore un topless? L'Italia soffre, Teniamoci per mano".

Le temperature sono incandescenti e Naike ci mette del suo per rendere l'atmosfera ancora più bollente. Anche dal punto di vista della polemica social. I suoi nudi piacciono, scandalizzano e irritano allo stesso modo. E ad ogni nuovo scatto senza veli si scatenano in commenti di apprezzamento e di critica. Naike non si scompone, contro il bigottismo e la morale continua a postare selfie in cui appare in tutta la sua nuda bellezza e scrive: "Suggerisco a chi si fa le pippe sul nudismo,di concentrare le energie sulle cose serie. Forse farebbe una differenza".