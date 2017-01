Naike Rivelli, bagno nuda alle terme

10:28 - Non c'è limite alla provocazione quando si tratta di Naike Rivelli. "Non vorrei deludere i miei fan con troppa censura...", cinguetta maliziosa la figlia di Ornella Muti mentre posta un video in cui fa il bagno nuda in piscina alla terme. Dopo il video hot "Dafaillance" Naike colpisce ancora e stuzzica i suoi fan con una retrospettiva del suo lato B decisamente... dettagliata!

Una passeggiatina ad alto tasso erotico quella di Naike che "sfila" in desabille a Bagno Vignoni, in Toscana dove si trova in compagnia della mamma. Un regalo più che gradito quello della Nuti, che ha pensato di regalare alla figlia qualche giorno di relax in una Spa per aiutarla a riprendersi dal piccolo incidente che l'aveva costretta a portare il collare. La Rivelli ha colto subito la palla al balzo e ha deciso di ringraziare la mamma spogliandosi... Regalando a tutti, sopratutto ai suoi follower, uno show ad alto tasso erotico.



Naike, infatti, non perde occasione per provocare usando il suo corpo. Dopo che Instagram ha censurato il suo account perché troppo spinto - foto nude e video piccanti - lei ci riprova usando Twitter e Vine, senza paura di esagerare. Ai suoi fan, in fondo, lei piace proprio così: senza veli.