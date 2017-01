Naike Rivelli, addosso "nada"

13:39 - Vestita non riesce proprio a stare e persino le grandi griffe come Prada e Dior le stanno, per così dire, strette. Così riecco Naike Rivelli con il costume che più le si addice quello adamitico. Stavolta però la sexy figlia di Ornella Muti gioca a fare lo strip e per coprire le parti intime usa un cappello e una scarpa col tacco...

Ironica e maliziosa, col sorriso birichino sulle labbra, Naike cinguetta: "Dopo Dior e Prada... Nada... ", giocando sull'assonanza della parola spagnola "nada" con nuda e mostrandosi, prima vestita di tutto punto, griffata ed elegante, poi senza nulla addosso. Pochi scatti prima rieccola in una delle sue posizioni AcroYoga, tutta nuda, con i soli slip addosso, in piedi sul tronco di un albero a Capocotta Ostia. Naike sa sempre come sorprendere i suoi follower, convinta che "il mondo appartiene solo chi osa". Lei nell'arte di osare e provocare è una maestra.