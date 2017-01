Myriam Catania e Luca Argentero, che urla!

10:10 - Certi momenti dovrebbero rimanere privati ma non è sempre facile "lavare i panni in famiglia" e così Myriam Catania non ha resistito e ha fatto una sfuriata al marito, Luca Argentero. Peccato che il tutto sia avvenuto a... favor di paparazzo, davanti al ristorante romano dov'erano stati a cena. L'attrice, visibilmente arrabbiata, è stata immortalata mentre urlava e gesticolava davanti a un Argentero che ha mostrato un invidiabile aplomb.

Nessuna reazione da parte dell'attore torinese che sembra incassare con stile, senza proferire parola, come dimostrano gli scatti di "Chi". Pare, infatti, che Luca sia piuttosto abituato al caratterino della moglie... Di recente aveva dichiarato di litigare con lei "solo per motivi di lavoro" e, visto che il loro nuovo progetto li vede soci, il motivo della discussione sembra facilmente intuibile.



Cinque anni di fidanzamento e quasi cinque di matrimonio non hanno ancora placato l'animo di Myriam mentre Luca sembra aver acquistato un certo savoir faire nei suoi confronti. Mani in tasca, occhi bassi e un tentativo "dolce" di riavvicinamento anche se lei non ne vuole proprio sapere: i due, poco dopo, tornano a casa in macchina e coi musi lunghi.