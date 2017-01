12 marzo 2014 Mosetti e Montano, è di nuovo amore? La showgirl twitta le foto di lei e dello sportivo insieme instillando il seme del dubbio nei cacciatori di pettegolezzi. Gioco o realtà...? Tweet google 0 Invia ad un amico

12:39 - Ritorno di fiamma tra Antonella Mosetti e Aldo Montano? Dalle foto pubblicate su Twitter dalla showgirl sembrerebbe che tra i due sia scoppiata di nuovo la scintilla della passione. Qualche giorno fa infatti, sul social network, la Mosetti ha mostrato le foto di lei e dello schermidore in una selfie al bacio e, prima ancora, quelle di una "cenetta in famiglia", come lei stessa l'ha definita.

Uno dei quattro ospiti, ça va san dire, è proprio lo sportivo, medaglia d'oro ai Giochi del 2004.Antonella è muta come un pesce, cinguetta e basta. Non si sbilancia alle domande dei giornalisti ma mostra soltanto le foto. E qualche frase romantica su Twitter come: "Ti voglio qui con me, a buon intenditore poche parole"; "pazzo è chi ha tra le mani l'amore e se lo lascia scappare".



Dopo la rottura, Aldo Montano, in un'intervista a novembre, lasciava intendere che era disposto a tornare con la showgirl scoperta da Gianni Boncompagni ai tempi di "Non è la Rai". Anche se lei era più cauta, spiegando: "Ormai è una storia chiusa". Sebbene un mese prima a Domenica Live dichiarava "di non riuscire a dimenticare" lo statuario livornese.



La loro cara amica Ana Laura Ribas ha acceso le possibilità, affermando: "Io li conosco entrambi. Ho sempre pensato che non si sono mai lasciati del tutto". Chissà cosa succederà, sarà magari la bella romana a svelarlo con nuove foto su Twitter.