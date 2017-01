Morgan e la misteriosa mora

15:54 - Morgan è stato beccato in compagnia di una morettona per le vie di Monza. Il 41enne dopo l'addio burrascoso con l'ex compagna Jessica, dalla quale ha avuto Lara, 14 mesi, non perde tempo. Sarà il fascino dandy del rocker dannato, ma il cantante ha un magnetismo al quale è difficile resistere. Il feeling tra lui e la riccia è evidente: complicità e sguardi scherzosi durante la passeggiata per le vie del centro cittadino.

Lo scatto di Diva e Donna ruba l'istante in cui Morgan la stringe a sé cingendole un braccio alle spalle. Dopo la "Daria" di cui si era parlato durante il Pitti Uomo e l'altra mora con cui era stato avvistato nello stessa enoteca, tra l'altro, dove Barbara Berlusconi ha conosciuto il suo Lorenzo, ora c'è una new entry. E dagli scatti quello che traspare non è solo un'amicizia, ma una complicità più intima.



A gennaio, il cantautore era sembrato ancora sconvolto dalla rottura con Jessica. In vari episodi era stato pizzicato visibilmente ubriaco. Adesso, ritrovata la stabilità con Asia Argento e dopo essere riuscito a incontrare la seconda figlia avuta con l'ex X Factor, appare sereno. Entrambi hanno un'espressione giocosa sul volto. Che la nuova mora possa aver placato l'insofferenza nei confronti del mondo di Morgan? Chissà. Di certo non perderà tempo per far parlare di sé e sciogliere ogni dubbio.