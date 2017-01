Morbide e sexy, vanno in onda le mamme da spiaggia

10:03 - Seno esplosivo e bimba tra le braccia, fondoschiena da urlo e gommone con i bambini a traino, bagno in mare e pose da primadonna mentre spalma la crema ai piccoli. Sulle spiagge va in onda la mamma vip. La modella miliardaria Tamara Ecclestone strizzata in un bikini verde allatta la sua Sophia, Luisella Costamagna mostra un fisico al top mentre gioca con Davide, mentre Claudia Gerini ha un lato B a prova di flash in acqua con Linda.

La compagna di Federico Zampaglione a Forte dei marmi mette in scena un siparietto travolgente grazie alle inquadrature sul suo sedere da sventola, messo in risalto da uno slip succinto. Per non parlare del décolleté strizzato nella fascia giallo fluo. Al mare con le figlie Linda e Costanza l'attrice si diverte in acqua a giocherellare sul gommone e il settimanale Novella 2000 ne inquadra il lato migliore.



A Sabaudia, invece, va in onda il fisico della telegiornalista Luisella Costamagna, alle prese con la crema da spalmare al piccolo Davide. Capelli raccolti e forme in vista la Costamagna è premurosa e attenta, ma i paparazzi di Vero riescono a beccarla.



Quadretto tenero ed esplosivo nel principato di Monaco dove Tamara Ecclestone porta in spiaggia la figlia di appena quattro mesi. La prorompente ereditiera più che alla tintarella pensa alla bambina e così passa dall'allattamento al cambio di pannolino con gran semplicità e classe, come mostrano le immagini di Donna al Top.



In vacanza lo sono da una vita, ma Aida Yespica, fisico da dieci e lode e curve al posto giusto, non risparmia coccole e tenerezze social per il suo Aaron. Posa con il “principe” come lo definisce mamma Aida, orgogliosa e travolgente.



E' appena rientrata in Italia dalla lunga vancanza a Miami anche Alessia Marcuzzi che per la sua Snipul ha riservato numerose immagini sul suo profilo Instagram. Dalla spiaggia con gli amici al mare con la mamma è un susseguirsi di foto e cinguettii per la piccola Mia.



Ma la carrellata delle mamme vip in spiaggia è lunga: da Elena Santarelli a Claudia Galanti, ma non solo.