Monaco, così cambia il principato

12:29 - A Montecarlo sta per iniziare una nuova epoca e a inaugurarla sarà proprio il royal baby in arrivo a fine anno. I futuri genitori ingannano l'attesa pensando al principato di domani, come rivela Alberto al Corriere della sera. Il piccolo erede crescerà tra arte, moda ed archistar perché il principe Alberto e Charlène porteranno, a Monaco, i più grandi artisti, e stilisti, di tutto il mondo. E così, mentre nel lontano 1957, Grace e Ranieri sceglievano il colore del corredino della primogenita carolina....Charlène e Alberto preferiscono concentrarsi su come sarà il nuovo regno.