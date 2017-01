10 maggio 2014 Miley Cyrus-Pixie Lott: sfida di lingerie per il party su di giri a Londra La popstar si è presentata in reggiseno al cabaret di Madame JoJo, ma la Lott ha fatto di meglio, con un top-reggipetto trasparente Tweet google 0 Invia ad un amico

16:24 - Notte brava per Miley Cyrus e le sue amiche a Londra. Dopo il concerto alla O2 Arena, la popstar ha partecipato a un party al club cabaret di Madame JoJo, dove si è lasciata andare a qualche eccesso, nel suo stile. Con lei erano alla serata anche altre celebrità come Eva Herzigova, Kate Moss e Pixie Lott, che si è presentata con un reggiseno trasparente battendo la Cyrus in quanto a provocazione.