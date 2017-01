Michelle Hunziker va in bianco col pancino

11:00 - Il pancino che lievita giorno dopo giorno e un look total white da futura sposa. Michelle Hunziker, in bianco... "nuziale", passeggia in un parco milanese con la piccola Sole e l'immancabile bodyguard, sfoggiando con soddisfazione le forme dolcemente arrotondate del suo corpo ormai ben evidenti.

Partorirà tra febbraio e marzo, il suo terzo figlio, dopo Aurora, quasi maggiorenne, avuta da Eros Ramazzotti e Sole, che compirà un anno tra pochi giorni, figlia di Tomaso Trussardi. E, ormai al quarto mese di gravidanza, Michelle sorride serena. Oltre al dolce pensiero del nuovo bebè in arrivo, infatti, la bella showgirl svizzera è in attesa di un altro lieto evento, il suo matrimonio con il rampollo della maison di Moda Trussardi. Tra meno di un mese, esattamente il 10 ottobre, Giorgio Gori, marito di Cristina Parodi, in qualità di sindaco di Bergamo, officerà le seconde nozze della Hunziker. Insomma grande fermento nella vita privata della bionda conduttrice, ma anche in quella professionale. Un giorno prima del matrimonio infatti, il 9 ottobre, la vedremo al timone della prima puntata di Zelig! Una super woman e una super mamma, che vive uno dei momenti più intensi della sua vita.