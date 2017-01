Michelle Hunziker si allena... con uno nuovo

13:22 - Cambio della guardia accanto a Michelle Hunziker. Anzi cambio del personal trainer. Ecco la bionda showgirl mentre si allena nei giardini di Villa Reale a Milano con un nuovo ed aitante istruttore, tale Massimiliano Morbini. Prima una corsetta, poi flessioni, verticali, affondi e stretching sulla panchina. Tanta fatica e tanto sudore, ma i risultati ci sono tutti.

La conduttrice svizzera è infatti tornato in splendida forma a quattro mesi dalla nascita della sua secondogenita, la piccola Sole, avuta con Tomaso Trussardi. . L'allenamento insomma ripaga e Michelle ci si mette d'impegno. Il risultato? Curve toniche e sorriso sulle labbra. Accanto a lei però non c'è più lo storico Federico, il muscoloso body guard e personal trainer, che l'ha seguita per molto tempo. E' comparso invece un allenatore meno meno muscoloso e un po' più “laccato”, che Michelle sembra seguire con molta attenzione. E via con le flessioni, addominali e stretching. Tomaso le “cucirà” il vestito da sposa, lei deve essere pronta per starci a pennello.