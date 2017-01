27 marzo 2014 Michelle Hunziker "posta" su Facebook contro i pettegolezzi Insieme a Tomaso e alla piccola Sole alla faccia di chi "ama prendersi beffa di un bellissimo amore" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:44 - Michelle Hunziker non ci sta e "alza la voce" con un post su Facebook. Dopo aver posticipato le nozze con il suo bel Tomaso, i pettegolezzi si sono sprecati e, ovviamente, si è parlato di crisi all'interno della coppia. La tedesca, in risposta, pubblica una foto che li ritrae tutti insieme e visibilmente felice, contro "chi ama prendersi beffa di un bellissimo amore...".

In effetti qualche muso lungo c'era stato ma, in fondo, un po' di tensione è normale. L'arrivo della piccola Sole ha cambiato le dinamiche di coppia e l'imminente matrimonio aveva aggiunto stress a quello che non è proprio un semplice ménage familiare. Stando alle dichiarazioni rilasciate su "Chi", posticipare le nozze è stata una scelta ponderata, dettata dagli impegni lavorativi di entrambi, che mal si conciliavano con l'organizzazione del matrimonio molto sontuoso che avevano in mente. I più maliziosi, però, vociferano che a far cambiare idea a Michelle sia stato il probabile matrimonio del suo ex Eros, previsto nello stesso periodo...



Lei, che delle voci e delle malelingue è stanca, si limita a mostrare tutta la sua felicità attraverso una foto, insieme a Trussardi, compagno e papà della piccola Sole, senza aggiungere altro. La crisi, per ora, è scongiurata.