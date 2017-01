Michelle Hunziker, mare e Sole... da sola

10:01 - Prima volta a Varigotti per la piccola Sole. Mamma Michelle Hunziker ha portato la sua secondogenita nel paesino ligure, che le è così caro e dove "fugge" ogni volta che può. Una passeggiata in riva al mare, la bimba nel marsupio... manca solo Tomaso Trussardi. Il compagno è lontano, come le nozze, e a quelle di Eros lei non è stata invitata.

A Varigotti la showgirl svizzera ha portato tutte le persone che ama. Questo è il suo luogo del cuore. Mancava solo la piccola Sole. E allora Michelle ha fatto le valigie e si è presa una piccola pausa, magari anche di riflessione. Forse l'annuncio della data fissata per il 21 giugno, del matrimonio del suo ex Eros Ramazzotti con Marica Pellegrinelli, non l'ha lasciata del tutto indifferente. Anche perché, stando a Novella 2000, lei non è nemmeno stata invitata. Forse all'altare ci sarebbe voluta andare prima lei.



Ma Eros pare la preceda sempre. A creare una nuova coppia è arrivato prima lui, con Marica e anche la sua Raffaela Maria è arrivata prima di Sole. Adesso anche le seconde nozze. I gossip maligni parlano di crisi in casa Hunziker/Trussardi, ma la bionda showgirl smentisce tutto categoricamente e posta su Facebook scatti di coppia innamorata.

Adesso a Varigotti però Michelle è sola, bellissima, splendente e piena di tenerezze e premure per la sua piccola... ma senza Tomaso e con tanti pensieri per la testa.