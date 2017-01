Michelle Hunziker, mamma che glutei!

09:58 - Che retrospettiva! Sembra di essere tornati agli anni in cui campeggiava sui tabelloni pubblicitari il fondoschiena di Michelle Hunziker. Testimonial di una nota marca di biancheria intima, il sedere della showgirl italo-svizzera ha fatto storia. Ora, a distanza di qualche anno, e con due figlie, Michelle torna a vincere la palma d'oro per il suo lato B perfetto.

In vacanza a Forte dei Marmi con la piccola Sole (Tomaso raggiunge le sue donne solo per il fine settimana), la Hunziker regala dei siparietti mozzafiato grazie a un fisico strabiliante messo in risalto da microbikini sgargianti. Pose audaci e glutei da fare invidia a una ventenne, Michelle è una mamma premurosa e attenta che si diverte in acqua con la piccolina riempiendola di coccole e baci.