Michelle Hunziker, lite, Ferrari e Sole

16:04 - A piccoli passi verso il fatidico sì, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si avvicinano all'altare e bruciano tutte le tappe. Prima una lite accesa sotto casa, lui alza la voce, lei si allontana. Poi la pace, sancita da una Ferrari bianca, regalo di nozze o di scuse? Quindi passeggiata lei con Sole nel marsupio, da mamma tenera e amabile, oltre che bellissima.

Insomma tutto come da copione. Anche tra le coppie dello showbiz l'iter prematrimoniale segue binari noti. Litigi, dettati probabilmente dalle classiche tensioni che precedono le nozze, spese pazze, che per due come loro, lei showgirl di successo, lui rampollo di una delle case di alta moda più famose del mondo, non si limitano ad oggetti per la casa o ad un'utilitaria. Michelle e Tomaso infatti sono stati immortalati mentre sceglievano la loro nuova auto "sportiva", una Ferrari 458 Speciale bianco candido. Che si sia trattato di un regalo di nozze o di scuse, un risarcimento d'oro da parte di Trussardi per il litigio sotto casa non si sa. Pace è comunque stata fatta. Ma alla fine Michelle preferisce prendersi un po' di tempo per sé e per la sua Sole, senza Tomaso. Eccola quindi, look molto casual, con la piccola nel marsupio mentre si prepara per una passeggiata da "single", una veloce pausa di riflessione. Prima di un matrimonio ci vuole sempre.